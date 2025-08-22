Мессенджер MAX
22 августа, 15:01

Риски слишком высоки: Застрявшую в горах Киргизии россиянку больше не будут спасать

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Спасатели больше не будут искать российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах Киргизии. Погода стремительно ухудшается, приближается зима, и шансы на успешное спасение крайне малы. Руководитель операции в разговоре с Mash подтвердил, что вероятность найти спортсменку живой минимальна, а снять её с пика практически невозможно, поэтому дальнейшие риски для спасателей неоправданны.

Операция по спасению Наговицыной сорвалась из-за погодных условий. Видео © Telegram / Mash

«Завтра по прогнозу ухудшение погоды с обильными снегопадами. Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью минус 13 градусов», — прокомментировал руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков.

Итальянская команда не меняет своих намерений и в случае необходимости готова провести эвакуацию Натальи и погибшего альпиниста.

Спасатели не смогли пробиться к россиянке, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой
Напомним, альпинистка Наталья Наговицына, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, провела неделю на высоте 7000 метров в ожидании спасателей. Последний раз её видели примерно три дня назад, после чего связь с ней прервалась. В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри произошла трагедия: у её мужа, с которым они поднимались вместе, случился инсульт, приведший к параличу. Врач общей практики выразил мнение, что если альпинистка ещё жива, то её состояние, вероятно, крайне тяжёлое.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
