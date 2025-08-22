Спасатели не смогли пробиться к россиянке, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой
Наталья Наговицина.
Поисково-спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, ожидающей помощи на пике Победы с 12 августа из-за сломанной ноги, пока не принесла результатов. Об этом сообщает Mash.
Как передаёт телеграм-канал, руководитель спасательной операции Виталий Акимов почувствовал недомогание, в то время как на пике Победы резко ухудшились погодные условия. Акимов получил травму 16 августа во время неудачной посадки при первой попытке спасения туристки. В связи с этим спасатели решили вернуться в лагерь на отметке 4200 метров.
Ожидается прибытие вертолёта с итальянскими специалистами для транспортировки тела погибшего альпиниста Луки Сингальи и оказания помощи в эвакуации Наговицыной. Как сообщается, вылет вертолёта отложен до понедельника из-за погодных условий.
Напомним, альпинистка Наговицына, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, провела неделю на высоте 7000 метров в ожидании спасателей. Последний раз её видели примерно три дня назад, после чего связь с ней прервалась. В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри произошла трагедия: у её мужа, с которым они поднимались вместе, случился инсульт, приведший к параличу. Врач общей практики выразил мнение, что если альпинистка ещё жива, то её состояние, вероятно, крайне тяжёлое.