Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:45

Спасатели не смогли пробиться к россиянке, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой

Mash: Спасателям не удалось добраться до альпинистки Наговициной на пике Победы

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Поисково-спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, ожидающей помощи на пике Победы с 12 августа из-за сломанной ноги, пока не принесла результатов. Об этом сообщает Mash.

Как передаёт телеграм-канал, руководитель спасательной операции Виталий Акимов почувствовал недомогание, в то время как на пике Победы резко ухудшились погодные условия. Акимов получил травму 16 августа во время неудачной посадки при первой попытке спасения туристки. В связи с этим спасатели решили вернуться в лагерь на отметке 4200 метров.

Ожидается прибытие вертолёта с итальянскими специалистами для транспортировки тела погибшего альпиниста Луки Сингальи и оказания помощи в эвакуации Наговицыной. Как сообщается, вылет вертолёта отложен до понедельника из-за погодных условий.
Муж погиб, сама в смертельной ловушке. Драма Наговицыной, которая борется за жизнь на пике Победы
Муж погиб, сама в смертельной ловушке. Драма Наговицыной, которая борется за жизнь на пике Победы

Напомним, альпинистка Наговицына, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, провела неделю на высоте 7000 метров в ожидании спасателей. Последний раз её видели примерно три дня назад, после чего связь с ней прервалась. В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри произошла трагедия: у её мужа, с которым они поднимались вместе, случился инсульт, приведший к параличу. Врач общей практики выразил мнение, что если альпинистка ещё жива, то её состояние, вероятно, крайне тяжёлое.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar