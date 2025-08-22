Спасатели не смогли пробиться к россиянке, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой

Поисково-спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, ожидающей помощи на пике Победы с 12 августа из-за сломанной ноги, пока не принесла результатов. Об этом сообщает Mash .

Как передаёт телеграм-канал, руководитель спасательной операции Виталий Акимов почувствовал недомогание, в то время как на пике Победы резко ухудшились погодные условия. Акимов получил травму 16 августа во время неудачной посадки при первой попытке спасения туристки. В связи с этим спасатели решили вернуться в лагерь на отметке 4200 метров.