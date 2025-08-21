Застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка отдала за тур 400 тысяч рублей

Российская альпинистка Наталья, которая с переломом ноги застряла на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии, заплатила за тур на самую высокую точку страны 400 тысяч рублей. Причём гид, который повёл группу через сложную горную местность, оказался неопытным, пишет SHOT.

В настоящее время спасатели не могут добраться до пострадавшей из-за экстремальных погодных условий и сильного ветра, который делает невозможной посадку вертолёта. Между тем, туристка по-прежнему не подаёт признаков жизни, находясь на высоте 7 тысяч метров при температуре -23 ℃. В данный момент на месте работают специалисты компании-организатора экспедиции, тогда как спасательные службы МЧС Киргизии пока не задействованы.