Застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка отдала за тур 400 тысяч рублей
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Российская альпинистка Наталья, которая с переломом ноги застряла на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии, заплатила за тур на самую высокую точку страны 400 тысяч рублей. Причём гид, который повёл группу через сложную горную местность, оказался неопытным, пишет SHOT.
В настоящее время спасатели не могут добраться до пострадавшей из-за экстремальных погодных условий и сильного ветра, который делает невозможной посадку вертолёта. Между тем, туристка по-прежнему не подаёт признаков жизни, находясь на высоте 7 тысяч метров при температуре -23 ℃. В данный момент на месте работают специалисты компании-организатора экспедиции, тогда как спасательные службы МЧС Киргизии пока не задействованы.
По заявлению организаторов тура, доступ к Наталье может быть обеспечен не ранее чем через трое суток. Привлечение профессионалов МЧС нецелесообразно в связи со спецификой рельефа, требующего высокого уровня подготовки и адаптации к условиям. В настоящее время группа из шести спасателей стремится достигнуть отметки в 5800 метров.
Напомним, российская альпинистка получила перелом ноги на пике Победы в Киргизии и в течение недели оставалась без помощи на высоте 7000 метров. Последний раз её видели несколько дней назад, после чего связь с ней пропала. Год назад она уже столкнулась с трагедией на пике Хан-Тенгри, где её муж погиб от паралича, сама Наталья была эвакуирована. МИД России, по словам официального представителя Марии Захаровой, непрерывно взаимодействует с посольством в Бишкеке, чтобы организовать спасение альпинистки, оказавшейся в беде в горах Киргизии.