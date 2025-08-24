Последний шанс: Появилось фото вертолёта, который может вернуть россиянку с пика Победы
Рен-ТВ показал фото вертолёта, который может спасти Наговицыну с пика Победы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
«Рен-ТВ» получил эксклюзивные кадры с вертолётом «Еврокоптер», который готов вылететь к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии. Вылет запланирован на 25 августа при условии благоприятной погоды.
Вертолёт Airbus H125 МЧС Киргизии. Фото © «Рен-ТВ»
Вертолёт Airbus H125 (бортовой номер EX-88010) принадлежит МЧС Киргизии и сейчас находится в базовом лагере Каркыра. Отмечается, что в Киргизии отсутствуют пилоты, способные управлять вертолётом на высоте 7000 метров, поэтому к операции привлечены итальянские специалисты.
Три итальянских пилота и три представителя МЧС прибыли в Каркыру 24 августа. В понедельник сначала будет запущен дрон, а затем, если Наговицына подаст признаки жизни, в воздух поднимется «Еврокоптер».
Ранее сообщалось, что спасение российской альпинистки Наговицыной с пика Победы не представляется возможным. Из-за перелома ноги она не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на высоте около 7 200 метров. Неподалёку, на несколько сотен метров ниже, находится тело итальянского альпиниста, который пытался помочь ей после получения травмы.