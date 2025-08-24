Последний шанс: Появилось фото вертолёта, который может вернуть россиянку с пика Победы

«Рен-ТВ» получил эксклюзивные кадры с вертолётом «Еврокоптер», который готов вылететь к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии. Вылет запланирован на 25 августа при условии благоприятной погоды.

Вертолёт Airbus H125 МЧС Киргизии. Фото © «Рен-ТВ»

Вертолёт Airbus H125 (бортовой номер EX-88010) принадлежит МЧС Киргизии и сейчас находится в базовом лагере Каркыра. Отмечается, что в Киргизии отсутствуют пилоты, способные управлять вертолётом на высоте 7000 метров, поэтому к операции привлечены итальянские специалисты.

Три итальянских пилота и три представителя МЧС прибыли в Каркыру 24 августа. В понедельник сначала будет запущен дрон, а затем, если Наговицына подаст признаки жизни, в воздух поднимется «Еврокоптер».