У застрявшей в горах Киргизии альпинистки Наговицыной появился шанс на спасение

ТАСС: К застрявшей в горах Киргизии Наговицыной направят дрон 25 августа
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
В понедельник, 25 августа, дрон будет отправлен к российской альпинистке Наталье Наговицыной, которая застряла на пике Победы в Тянь-Шане (Киргизия). Об этом Федерация альпинизма России уведомила агентство ТАСС.
«К месту, где лежит Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон», — сказал собеседник агентства.
Хорошая погода, согласно прогнозу, предоставит спасателям возможность отправить дрон к Наталье для выяснения её состояния.
Стало известно, что спасение российской альпинистки Наговицыной с пика Победы не представляется возможным. Из-за перелома ноги она не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на высоте около 7 200 метров. Неподалеку, на несколько сотен метров ниже, находится тело итальянского альпиниста, который пытался помочь ей после получения травмы.