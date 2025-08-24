Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 13:47

У застрявшей в горах Киргизии альпинистки Наговицыной появился шанс на спасение

ТАСС: К застрявшей в горах Киргизии Наговицыной направят дрон 25 августа

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

В понедельник, 25 августа, дрон будет отправлен к российской альпинистке Наталье Наговицыной, которая застряла на пике Победы в Тянь-Шане (Киргизия). Об этом Федерация альпинизма России уведомила агентство ТАСС.

«К месту, где лежит Наговицына, 25 августа попробуют направить дрон», — сказал собеседник агентства.

Хорошая погода, согласно прогнозу, предоставит спасателям возможность отправить дрон к Наталье для выяснения её состояния.

«Констатировать смерть может только врач»: Федерация альпинизма России не подтвердила гибель Наговицыной
Стало известно, что спасение российской альпинистки Наговицыной с пика Победы не представляется возможным. Из-за перелома ноги она не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на высоте около 7 200 метров. Неподалеку, на несколько сотен метров ниже, находится тело итальянского альпиниста, который пытался помочь ей после получения травмы.
