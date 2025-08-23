«Констатировать смерть может только врач»: Федерация альпинизма России не подтвердила гибель Наговицыной
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Федерация альпинизма России отказалась подтверждать гибель россиянки Натальи Наговицыной на пике Победы. По словам вице-президента Федерации Александра Пятницина, подтвердить факт гибели может лишь врач, что требует осмотра тела. Он также уточнил, что на данный момент попытки спасти Наговицыну были прекращены из-за погоды.
«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если её никто не видел ни с дрона, ни с вертолёта. Как можно так говорить?», — цитирует Пятницина РИА «Новости».
Напомним, что российская альпинистка Наталья Наговицына получила перелом ноги на пике Победы в Киргизии 12 августа и более недели находилась на высоте 7 000 метров в ожидании помощи. Её травмировал спуск с горы, а напарник отправился за помощью в штурмовой лагерь. Наталья заплатила за тур на вершину 400 тысяч рублей, однако гид группы оказался неопытным. Несмотря на поисково-спасательные операции, эвакуация не увенчалась успехом. Альпинистка провела одиннадцать дней при температуре −26 °C в условиях ограниченной защиты: горелка, спальный мешок и рваная палатка были её единственными средствами спасения.