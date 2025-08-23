«Констатировать смерть может только врач»: Федерация альпинизма России не подтвердила гибель Наговицыной

Федерация альпинизма России отказалась подтверждать гибель россиянки Натальи Наговицыной на пике Победы. По словам вице-президента Федерации Александра Пятницина, подтвердить факт гибели может лишь врач, что требует осмотра тела. Он также уточнил, что на данный момент попытки спасти Наговицыну были прекращены из-за погоды.

«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если её никто не видел ни с дрона, ни с вертолёта. Как можно так говорить?», — цитирует Пятницина РИА «Новости».