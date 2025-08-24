Раскрыты детали мучительной гибели итальянца, бросившегося на помощь Наговицыной

Невероятная драма развернулась на склонах пика Победы в Киргизии, где героическая попытка спасения обернулась мучительной гибелью итальянского альпиниста Луки Синигальи. Он стал жертвой экстремальных условий при попытке помочь российской альпинистке Наталье Наговицыной, оказавшейся в ледяной ловушке на высоте более 7100 метров.

В составе международной группы, включавшей российского и немецкого альпинистов, Лука предпринял отчаянную попытку доставить пострадавшей Наталье, сломавшей ногу, критически важные припасы — спальник, провизию и газовую горелку. Этот героический поступок, по словам главы спасательного отряда Александра Семёнова, стал роковым для итальянца.

После потери защитной варежки у Луки развилось стремительное обморожение конечности, которое в течение суток спровоцировало отёк мозга и мучительную агонию.

«Это очень страшная агония происходила перед его гибелью. Он пытался сброситься со скалы, со стен, пытался избавиться от своей руки», — приводит «Рен-ТВ» слова Семёнова.

Семёнов рассказал о страшном состоянии итальянца. Видео © Telegram / РЕН ТВ

Немецкий альпинист Гюнтер, обнаруживший обессиленного Луку в ледяной пещере на высоте 6800 метров, уже не мог ему помочь. Мощные снежные заносы полностью скрыли вход в пещеру, где осталось тело итальянского альпиниста, что делает невозможным его обнаружение и эвакуацию до следующего сезона восхождений.