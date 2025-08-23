Тело альпинистки Наговицыной пролежит в горах Киргизии минимум до весны
Mash: Тело альпинистки Наговицыной останется в горах до следующей весны
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победы в Тянь-Шане (Киргизия), будет оставаться на высоте около 7140 метров до весны 2026 года. Об этом сообщает Mash.
Телеграм-канал также опубликовал кадры, на которых запечатлена финальная попытка спасения спортсменки. Спасательная группа, находящаяся на отметке 6100 метров, борется со снежной бурей на пике Победы. Сама Наталья оказалась в ловушке на высоте 7140 метров, где погодные условия ещё более экстремальны.
Последняя попытка добраться до спортсменки. Видео © Telegram / Mash
Напомним, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в Киргизии. В течение более чем недели она находилась на высоте более 7000 метров, ожидая спасателей. Причиной травмы стал неудачный спуск с горы, после чего её напарник отправился в штурмовой лагерь за помощью. Наталья заплатила 400 тысяч рублей за тур на вершину, однако гид, сопровождавший группу, оказался недостаточно опытным. Поисково-спасательные работы не принесли результата. Альпинистка провела более 10 дней при температуре -26 °C, имея лишь минимальные средства для выживания: горелку, спальный мешок и повреждённую палатку. Федерация альпинизма России тем временем не подтверждает гибель Наговицыной.