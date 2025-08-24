Спасатель Семёнов: При попытке спасти Наговицину произошло крушение вертолёта

Во время операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, произошло крушение вертолёта. Об этом в ходе общения с газетой «Известия» сообщил глава спасательной экспедиции Александр Семёнов.

Руководитель спасательной группы рассказал, что все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на это, спасателям удалось оказать помощь в спуске двум альпинистам из группы, в составе которой находилась и Наговицина. Семёнов уточнил, что во время спуска с пика Победы Наговицина и её напарник столкнулись с трудностями в наиболее опасной зоне. Напарнику удалось помочь девушке добраться лишь до крупного камня, известного среди альпинистов как «Птица».