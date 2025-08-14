63-летняя дайверша пропала после погружения на Монероне и почти сутки провела в воде
МЧС: У берегов Сахалина живой найдена ранее пропавшая женщина-дайвер
Обложка © Telegram / МЧС Сахалинской области
В Сахалинской области спустя почти сутки нашли пропавшую ранее женщину-дайвера, которая исчезла в районе острова Монерон во время погружения в составе группы. Туристка в сопровождении инструктора нырнула на 20 метров в акватории Татарского пролива 13 августа и исчезла, сообщает МЧС Сахалинской области.
«Пропавшая у острова Монерон женщина спасена. Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 км от берега и доставлена на остров Монерон», — говорится в сообщении.
К поисковым мероприятиям были привлечены 17 человек и четыре единицы техники. Кроме того, на помощь вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями МЧС России. Сейчас с 63-летней приезжей из Петербурга всё хорошо. Её уже осмотрел врач.
