63-летняя дайверша пропала после погружения на Монероне и почти сутки провела в воде

В Сахалинской области спустя почти сутки нашли пропавшую ранее женщину-дайвера, которая исчезла в районе острова Монерон во время погружения в составе группы. Туристка в сопровождении инструктора нырнула на 20 метров в акватории Татарского пролива 13 августа и исчезла, сообщает МЧС Сахалинской области.

«Пропавшая у острова Монерон женщина спасена. Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 км от берега и доставлена на остров Монерон», — говорится в сообщении.

К поисковым мероприятиям были привлечены 17 человек и четыре единицы техники. Кроме того, на помощь вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями МЧС России. Сейчас с 63-летней приезжей из Петербурга всё хорошо. Её уже осмотрел врач.