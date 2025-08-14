В реке Терек в Чечне спустя пять дней нашли тело пропавшего семилетнего мальчика

В Чечне в селе Верхний Наур нашли тело семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего без вести 8 августа. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета республики.

Напомним, утром 8 августа Джабраил ушёл из дома, перелез через забор, и пошёл в неизвестном направлении. Родители и соседи отмечали, что у мальчика были особенности развития, он не разговаривал и не реагировал на обращения по имени.

Поиски мальчика длились более недели и в них участвовали свыше 3000 человек, включая сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и министерства обороны. По поручению главы региона Рамзана Кадырова, для поиска были задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера и вертолёты. Параллельно с правоохранителями в поисках принимали участие волонтёры и местные жители, которые обыскивали лесистую местность и берега реки Терек. СК проводит процессуальную проверку.

Поиски пропавшего в Чечне мальчика. Видео © Telegram / МЧС Чеченской Республики