Найдено тело туристки, пропавшей при сплаве на байдарках по Белому морю

В Карелии нашли тело туристки, пропавшей в июле при сплаве на байдарках по Белому морю. Пропавшим считается ещё один участних похода.

«Найдено тело девушки, предположительно, пропавшей ранее туристки. Опознание пока не проводилось, но по всем указанным ранее приметам это она», — рассказали ТАСС в региональном главке МЧС.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Карелии ищут туристов, пропавших во время сплава на байдарках по Белому морю. Незарегистрированная тургруппа из 7 человек сплавлялись на байдарках. Маршрут шёл от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали поход, и четверо туристов смогли спастись, добравшись до островов архипелага Кузова. Ещё трёх человек продолжали искать. Ранее уже было найдено тело одного из мужчин.