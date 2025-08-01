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Регион
1 августа, 07:29

Эвакуационные шаттлы принялись спасать туристов с Эльбруса после схода селя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel_Photoshoot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel_Photoshoot

На линии вышел транспорт, который будет обеспечивать перевозку туристов с горного курорта Эльбрус до пункта переправы в Тырныаузе. Эта мера стала необходимой после недавних сходов селевых масс, сообщает институт развития Северного Кавказа в телеграм-канале «Кавказ.РФ».

Эвакуация. Видео © Telegram / Кавказ.РФ

Вчера из-за схода селевых потоков была закрыта автодорога, что вызвало срочную эвакуацию жителей некоторых домов по переулку Молодёжный и близлежащих зданий рядом с администрацией района на Эльбрусском проспекте. Эти жилые кварталы расположены на пути к популярному курорту, однако на самом Эльбрусе обстановка остаётся спокойной и стабильной.

«На данный момент дорога в сторону курорта перекрыта, но открыто автомобильное движение через объездную дорогу в сторону Нальчика. Движение будет осуществляться ориентировочно до 11:00 в зависимости от погодных условий», — сказано в сообщении.

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Как уже писал Life.ru, селевой поток сошёл по реке Герхожан-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии — спасатели перекрыли движение в районе опасного участка. До этого сель сошёл в районе города Тырныауз.

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Владимир Озеров
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