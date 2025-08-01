Эвакуационные шаттлы принялись спасать туристов с Эльбруса после схода селя

На линии вышел транспорт, который будет обеспечивать перевозку туристов с горного курорта Эльбрус до пункта переправы в Тырныаузе. Эта мера стала необходимой после недавних сходов селевых масс, сообщает институт развития Северного Кавказа в телеграм-канале «Кавказ.РФ».

Эвакуация. Видео © Telegram / Кавказ.РФ

Вчера из-за схода селевых потоков была закрыта автодорога, что вызвало срочную эвакуацию жителей некоторых домов по переулку Молодёжный и близлежащих зданий рядом с администрацией района на Эльбрусском проспекте. Эти жилые кварталы расположены на пути к популярному курорту, однако на самом Эльбрусе обстановка остаётся спокойной и стабильной.