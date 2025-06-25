Эльбрус может стать в 150 раз дороже из-за туристов-засранцев

Стоимость восхождения на Эльбрус может взлететь до 300 тысяч рублей с человека, что в 150 раз превышает прежние 200 рублей. Такое резкое подорожание связано с загрязнением склонов горы мусором, оставленным туристами, сообщает Mash.

Ежегодно около 10 000 человек совершают восхождения на Эльбрус. Однако лишь немногие заботятся об окружающей среде и убирают за собой мусор. В результате гора стала сильно загрязнена, а для вывоза отходов требуются грузовики.

Представители национального парка также сообщили, что с 2010 года ледник Эльбруса уменьшился на 200 метров, что увеличило нагрузку на вулкан и привело к учащению лавин. В связи с этим администрация «Приэльбрусья» изучает возможность регулирования потока туристов на вершину, в том числе за счёт повышения цен на восхождение по южному и северному маршрутам.