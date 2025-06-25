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25 июня, 12:43

Эльбрус может стать в 150 раз дороже из-за туристов-засранцев

Mash: Цена восхождения на Эльбрус может вырасти в 150 раз из-за мусорящих туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel_Photoshoot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel_Photoshoot

Стоимость восхождения на Эльбрус может взлететь до 300 тысяч рублей с человека, что в 150 раз превышает прежние 200 рублей. Такое резкое подорожание связано с загрязнением склонов горы мусором, оставленным туристами, сообщает Mash.

Ежегодно около 10 000 человек совершают восхождения на Эльбрус. Однако лишь немногие заботятся об окружающей среде и убирают за собой мусор. В результате гора стала сильно загрязнена, а для вывоза отходов требуются грузовики.

Представители национального парка также сообщили, что с 2010 года ледник Эльбруса уменьшился на 200 метров, что увеличило нагрузку на вулкан и привело к учащению лавин. В связи с этим администрация «Приэльбрусья» изучает возможность регулирования потока туристов на вершину, в том числе за счёт повышения цен на восхождение по южному и северному маршрутам.

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Вершина Эльбруса покоряется далеко не каждому. Ранее опытный российский альпинист Александр Пак погиб на скалах в Свердловской области. Он был известным уральским скалолазом и внёс весомый вклад в развитие альпинизма. Прощание с ним прошло 3 апреля в Каменске-Уральском.

Мария Любицкая
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