Эльбрус может стать в 150 раз дороже из-за туристов-засранцев
Mash: Цена восхождения на Эльбрус может вырасти в 150 раз из-за мусорящих туристов
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Стоимость восхождения на Эльбрус может взлететь до 300 тысяч рублей с человека, что в 150 раз превышает прежние 200 рублей. Такое резкое подорожание связано с загрязнением склонов горы мусором, оставленным туристами, сообщает Mash.
Ежегодно около 10 000 человек совершают восхождения на Эльбрус. Однако лишь немногие заботятся об окружающей среде и убирают за собой мусор. В результате гора стала сильно загрязнена, а для вывоза отходов требуются грузовики.
Представители национального парка также сообщили, что с 2010 года ледник Эльбруса уменьшился на 200 метров, что увеличило нагрузку на вулкан и привело к учащению лавин. В связи с этим администрация «Приэльбрусья» изучает возможность регулирования потока туристов на вершину, в том числе за счёт повышения цен на восхождение по южному и северному маршрутам.
Вершина Эльбруса покоряется далеко не каждому. Ранее опытный российский альпинист Александр Пак погиб на скалах в Свердловской области. Он был известным уральским скалолазом и внёс весомый вклад в развитие альпинизма. Прощание с ним прошло 3 апреля в Каменске-Уральском.