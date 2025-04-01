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1 апреля, 02:30

Известный российский альпинист Пак погиб на скалах в Свердловской области

Александр Пак. Обложка © VK / Федерация альпинизма Свердловской области

Александр Пак. Обложка © VK / Федерация альпинизма Свердловской области

Несчастный случай оборвал жизнь ветерана альпинизма Александра Пака. Трагедия произошла на скалах в Свердловской области. О гибели неоднократного победителя и призёра Чемпионата России сообщила местная Федерация альпинизма.

Пак был известным уральским скалолазом. Федерация выразила глубокие соболезнования в связи с кончиной спортсмена и отметила его вклад в развитие альпинизма. Прощание с ним состоится 3 апреля в Каменске-Уральском. Мероприятие пройдёт у Свято-Троицкого собора.

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Схожий инцидент недавно произошёл в районе Байкала. Там 21-летний турист погиб при попытке перепрыгнуть узкую расщелину на Олхинском плато. В результате парень рухнул с 30-метровой высоты и скончался.

Антон Голыбин
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