Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 20:47

Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области

Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области

Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области

В Дубенском районе Тульской области трагически погиб четырёхлетний мальчик. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону 13 августа, тело ребёнка было обнаружено в местном водоёме после поступившего в этот же день сообщения о его исчезновении.

Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.

В Калининградской области почти неделю разыскивают четверых пропавших подростков
В Калининградской области почти неделю разыскивают четверых пропавших подростков

Ранее в США девочку, похищенную матерью, удалось найти спустя три года. Всё началось с того, что кто-то заметил её лицо в окне одного из домов. Это стало сигналом для спецслужб, которые незамедлительно организовали специальную операцию и провели штурм.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar