Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области

В Дубенском районе Тульской области трагически погиб четырёхлетний мальчик. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону 13 августа, тело ребёнка было обнаружено в местном водоёме после поступившего в этот же день сообщения о его исчезновении.

Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.