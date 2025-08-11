В Калининградской области почти неделю разыскивают четверых пропавших подростков

Уже целую неделю в Зеленоградске Калининградской области продолжаются активные поиски четырёх юных жителей, пропавших без вести. Ориентировки на подростков были размещены на платформе поисково-спасательного отряда «Запад».

Зайцев Матвей и Мокшин Егор. Фото © Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»

Матвей, 14 лет: рост 140 см, рыжие волосы, серо-голубые глаза; был в жёлтой футболке и коричневых брюках. Егор, 13 лет: рост 140 см, тёмные волосы и глаза; одет в чёрную кофту и чёрные брюки.

Крушинский Николай и Кривчиков Илья. Фото © Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»

Коля (14 лет): волосы светлые, глаза серо-голубые. В момент исчезновения на нём были белая футболка и коричневые брюки. Илья (13 лет): светло-русый, глаза серые. Был одет в тёмно-серую футболку и чёрные брюки.

Местонахождение всех ребят неизвестно с 6 августа.