Похищенная три года назад годовалая девочка найдена живой

В США спустя три года нашли пропавшую девочку, которую родная мать похитила, нарушив решение суда. В 2021 году, когда малышке Блессинг Вассо был всего год, её мать Эрика Эфраим забрала ребёнка после прогулки в Брайтон-парке (Чикаго) и исчезла. На тот момент опека над девочкой была официально закреплена за департаментом по делам детей и семьи штата Иллинойс (DCFS). Об этом сообщило издание DailyMail.

С тех пор мать и дочь числились в розыске. Только весной 2025 года полиция вышла на возможные локации — Калифорнию и Техас. Однако ребёнка в итоге заметили в том же Чикаго — её лицо увидели в окне одного из домов.

После этого спецслужбы подготовили операцию. Штурм провели совместно полиция Чикаго и Служба федеральных маршалов. Девочку сразу передали под опеку DCFS. Её мать попыталась скрыться, но её задержали. Сейчас женщина находится в тюрьме округа Кук. Против неё выдвинуто сразу несколько обвинений, включая кражи и грабежи, совершённые как в Иллинойсе, так и в Калифорнии.