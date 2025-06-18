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18 июня, 13:24

Похищенная три года назад годовалая девочка найдена живой

DM: В США девочку, похищенную собственной матерью, нашли спустя три года живой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

В США спустя три года нашли пропавшую девочку, которую родная мать похитила, нарушив решение суда. В 2021 году, когда малышке Блессинг Вассо был всего год, её мать Эрика Эфраим забрала ребёнка после прогулки в Брайтон-парке (Чикаго) и исчезла. На тот момент опека над девочкой была официально закреплена за департаментом по делам детей и семьи штата Иллинойс (DCFS). Об этом сообщило издание DailyMail.

С тех пор мать и дочь числились в розыске. Только весной 2025 года полиция вышла на возможные локации — Калифорнию и Техас. Однако ребёнка в итоге заметили в том же Чикаго — её лицо увидели в окне одного из домов.

После этого спецслужбы подготовили операцию. Штурм провели совместно полиция Чикаго и Служба федеральных маршалов. Девочку сразу передали под опеку DCFS. Её мать попыталась скрыться, но её задержали. Сейчас женщина находится в тюрьме округа Кук. Против неё выдвинуто сразу несколько обвинений, включая кражи и грабежи, совершённые как в Иллинойсе, так и в Калифорнии.

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Ранее в Белоруссии удалось обнаружить девятилетнюю Злату, которую пять лет назад вывез из Санкт-Петербурга её отец. Мужчину задержали в аэропорту Минска при попытке переправить дочь в ОАЭ по поддельным документам. Сейчас девочка уже воссоединилась с матерью и возвращается домой.

Милена Скрипальщикова
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