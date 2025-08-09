В Чечне вторые сутки ищут пропавшего 7-летнего мальчика из села Верхний Наур
В Чечне продолжаются поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур. Ребёнок пропал 8 августа утром. ГУ МЧС России по республике сообщает, что он перелез через забор своего дома и ушёл в неизвестном направлении.
«В Чеченской Республике ведутся поиски семилетнего Джабраила М. из села Верхний Наур», — указано в сообщении.
Поиск ребёнка в Чечне. Видео © Telegram / МЧС Чеченской Республики
В поисках участвуют пожарные, спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и добровольцы. Отдельные группы работают на плавсредствах на реке Терек. Специалисты обследуют береговую линию, а также проводят поиски в лесной местности.
Обложка © Telegram / МЧС Чеченской Республики