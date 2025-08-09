Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 19:13

В Чечне вторые сутки ищут пропавшего 7-летнего мальчика из села Верхний Наур

В Чечне продолжаются поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур. Ребёнок пропал 8 августа утром. ГУ МЧС России по республике сообщает, что он перелез через забор своего дома и ушёл в неизвестном направлении.

«В Чеченской Республике ведутся поиски семилетнего Джабраила М. из села Верхний Наур», — указано в сообщении.

Поиск ребёнка в Чечне. Видео © Telegram / МЧС Чеченской Республики

В поисках участвуют пожарные, спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и добровольцы. Отдельные группы работают на плавсредствах на реке Терек. Специалисты обследуют береговую линию, а также проводят поиски в лесной местности.

В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребёнка и украл его сумку
В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребёнка и украл его сумку

Ранее Life.ru сообщал, как в Иваново нашли трёхлетнюю девочку, оставленную родителями в магазине. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что в торговом зале находится маленький ребёнок без взрослых.

BannerImage

Обложка © Telegram / МЧС Чеченской Республики

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar