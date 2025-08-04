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4 августа, 12:38

В Иваново ищут родителей трёхлетней девочки, найденной в алкомаркете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Vietrov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Vietrov

В Иваново нашли оставленную родителями трёхлетнюю девочку в магазине алкоголя. Информация об этом распространилась в местных СМИ.

Инцидент произошёл в 10 часов утра в магазине алкогольной продукции на клице Жарова. Очевидцы позвонили в экстренные службы с сообщением, что в торговом зале находится маленький ребёнок, при этом взрослых и близких рядом с ней не наблюдалось. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

Девочка смогла объяснить, что ей всего лишь 3 года, а также могла показать, где она живёт. Ребёнка передали инспекторам по делам несовершеннолетних (ПДН). Они покинули магазин и отправились на поиски родителей. В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девочку, которая бесследно исчезла после общения с виртуальной подругой. Родственники подали заявление в полицию. Правоохранительные органы проверяют все возможные версии, включая вовлечение подростка в опасные интернет-сообщества.

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Юлия Сафиулина
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