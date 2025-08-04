В Иваново ищут родителей трёхлетней девочки, найденной в алкомаркете
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В Иваново нашли оставленную родителями трёхлетнюю девочку в магазине алкоголя. Информация об этом распространилась в местных СМИ.
Инцидент произошёл в 10 часов утра в магазине алкогольной продукции на клице Жарова. Очевидцы позвонили в экстренные службы с сообщением, что в торговом зале находится маленький ребёнок, при этом взрослых и близких рядом с ней не наблюдалось. На место оперативно выехали сотрудники полиции.
Девочка смогла объяснить, что ей всего лишь 3 года, а также могла показать, где она живёт. Ребёнка передали инспекторам по делам несовершеннолетних (ПДН). Они покинули магазин и отправились на поиски родителей. В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девочку, которая бесследно исчезла после общения с виртуальной подругой. Родственники подали заявление в полицию. Правоохранительные органы проверяют все возможные версии, включая вовлечение подростка в опасные интернет-сообщества.