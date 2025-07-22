Две юные фигуристки пропали в Сочи

В Сочи разыскивают двух юных фигуристок, пропавших после тренировки. Об этом сообщила местная федерация фигурного катания на своём сайте.

Алла Попова и Ирина Максимова должны были вернуться домой вечером 21 июля около 19:00, но так и не появились. Обстоятельства их пропажи неизвестны.

Организация первоначально обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках, однако позднее удалила соответствующее сообщение со своего официального сайта, отмечает РИА «Новости». В настоящее время местонахождение спортсменок остаётся неизвестным, поисковые мероприятия продолжаются.