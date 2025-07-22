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22 июля, 17:54

Две юные фигуристки пропали в Сочи

РИА Новости: В Сочи ищут двух девочек-фигуристок, пропавших вечером 21 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

В Сочи разыскивают двух юных фигуристок, пропавших после тренировки. Об этом сообщила местная федерация фигурного катания на своём сайте.

Алла Попова и Ирина Максимова должны были вернуться домой вечером 21 июля около 19:00, но так и не появились. Обстоятельства их пропажи неизвестны.

Организация первоначально обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках, однако позднее удалила соответствующее сообщение со своего официального сайта, отмечает РИА «Новости». В настоящее время местонахождение спортсменок остаётся неизвестным, поисковые мероприятия продолжаются.

В Бразилии журналист нашёл тело пропавшей девочки во время съёмок репортажа
В Бразилии журналист нашёл тело пропавшей девочки во время съёмок репортажа

Пару дней назад Life.ru сообщал, что в Карелии идут поиски туристов, которые пропали в ходе сплава на байдарках по Белому морю. Четверо из группы смогли доплыть до островов архипелага Кузова. Двоих спасатели эвакуировали сразу, за остальными направили вертолёт. Ещё троих продолжают искать.

Юрий Лысенко
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