Две юные фигуристки пропали в Сочи
РИА Новости: В Сочи ищут двух девочек-фигуристок, пропавших вечером 21 июля
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В Сочи разыскивают двух юных фигуристок, пропавших после тренировки. Об этом сообщила местная федерация фигурного катания на своём сайте.
Алла Попова и Ирина Максимова должны были вернуться домой вечером 21 июля около 19:00, но так и не появились. Обстоятельства их пропажи неизвестны.
Организация первоначально обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках, однако позднее удалила соответствующее сообщение со своего официального сайта, отмечает РИА «Новости». В настоящее время местонахождение спортсменок остаётся неизвестным, поисковые мероприятия продолжаются.
Пару дней назад Life.ru сообщал, что в Карелии идут поиски туристов, которые пропали в ходе сплава на байдарках по Белому морю. Четверо из группы смогли доплыть до островов архипелага Кузова. Двоих спасатели эвакуировали сразу, за остальными направили вертолёт. Ещё троих продолжают искать.