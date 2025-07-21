В Бразилии журналист нашёл тело пропавшей девочки во время съёмок репортажа
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В Бразилии репортёр, работавший над материалом о пропаже 13-летней школьницы, обнаружил её тело в реке Меарин. Девочка исчезла в конце июня во время отдыха с друзьями. По предварительным данным, она могла утонуть, но поиски долгое время не давали результата. Об этом сообщает портал Need To Know.
Во время съёмок журналист решил проверить глубину реки. Зайдя в воду по грудь, он почувствовал под ногами нечто, напоминающее человеческую руку. Мужчина немедленно сообщил о находке властям. Прибывшие водолазы подтвердили страшное предположение — на дне действительно находились останки ребёнка.
Ранее в подмосковном Павловском Посаде было обнаружено тело младенца. Сообщается, что находку сделали местные подростки, которые нашли пакет с останками новорождённого на улице.