ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 15:12

Труп женщины с застрявшей в заборе головой нашли в Нижегородской области

Ni Mash: В Нижегородской области женщина застряла в заборе и погибла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Жители города Павлово Нижегородской области утром обнаружили труп женщины с застрявшей в заборе головой. Как сообщили очевидцы, пострадавшая имела проблемы с алкоголем и, по предварительным данным, накануне пыталась покончить с собой, пишет Ni Mash.

Тело было обнаружено прохожими. Сейчас на месте работают следователи, проводится проверка. Версия несчастного случая рассматривается как основная.

Петербурженка умерла, подавившись мандарином
Петербурженка умерла, подавившись мандарином

Ранее похожий инцидент произошёл в Перми: в микрорайоне Закамск местные жители приняли тело женщины, насаженное на металлические прутья, за манекен. Признаков насильственной смерти обнаружено не было — следствие также склоняется к трагической случайности.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar