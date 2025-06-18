Труп женщины с застрявшей в заборе головой нашли в Нижегородской области

Жители города Павлово Нижегородской области утром обнаружили труп женщины с застрявшей в заборе головой. Как сообщили очевидцы, пострадавшая имела проблемы с алкоголем и, по предварительным данным, накануне пыталась покончить с собой, пишет Ni Mash.

Тело было обнаружено прохожими. Сейчас на месте работают следователи, проводится проверка. Версия несчастного случая рассматривается как основная.