Труп женщины с застрявшей в заборе головой нашли в Нижегородской области
Ni Mash: В Нижегородской области женщина застряла в заборе и погибла
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Жители города Павлово Нижегородской области утром обнаружили труп женщины с застрявшей в заборе головой. Как сообщили очевидцы, пострадавшая имела проблемы с алкоголем и, по предварительным данным, накануне пыталась покончить с собой, пишет Ni Mash.
Тело было обнаружено прохожими. Сейчас на месте работают следователи, проводится проверка. Версия несчастного случая рассматривается как основная.
Ранее похожий инцидент произошёл в Перми: в микрорайоне Закамск местные жители приняли тело женщины, насаженное на металлические прутья, за манекен. Признаков насильственной смерти обнаружено не было — следствие также склоняется к трагической случайности.