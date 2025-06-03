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3 июня, 10:42

Петербурженка умерла, подавившись мандарином

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Петербурженка умерла, подавившись мандарином: по данным SHOT, долька застряла в её дыхательных путях.

Как выяснил телеграм-канал, 64-летнюю пенсионерку экстренно госпитализировали из её квартиры на Бухарестской утром 23 мая, когда она подавилась цитрусовым. Женщина пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Все эти дни она была под наблюдением врачей, дышала через трубочку.

Но спустя неделю начались осложнения, женщина скончалась.

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А весной в Красноярском крае 36-летняя женщина погибла, подавившись блином во время празднования Масленицы. Жительница села Берёзовское участвовала в конкурсе «Блиноед».

Александра Вишнякова
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