Петербурженка умерла, подавившись мандарином

Как выяснил телеграм-канал, 64-летнюю пенсионерку экстренно госпитализировали из её квартиры на Бухарестской утром 23 мая, когда она подавилась цитрусовым. Женщина пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Все эти дни она была под наблюдением врачей, дышала через трубочку.