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1 марта, 08:58

В Красноярском крае участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла

Женщина насмерть подавилась блином в Красноярском крае

В Красноярском крае участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Красноярском крае участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Красноярском крае произошла трагедия: 36-летняя Наталья погибла, подавившись блином во время празднования Масленицы в селе Берёзовское. Как сообщает SHOT, женщина участвовала в конкурсе «Блиноед», проводимом местным Домом культуры.

Стремясь к победе, она почти не пережёвывала еду. В какой-то момент Наталья начала задыхаться, и, к сожалению, не дождавшись врачей, скончалась. Причина её смерти пока устанавливается, но предварительно сообщается о возможном алкогольном опьянении.

Лук, икра, йогурт: Читатели Life.ru составили свой топ начинок для блинов на Масленицу
Лук, икра, йогурт: Читатели Life.ru составили свой топ начинок для блинов на Масленицу

Ранее диетолог предупредила россиян о смертельной дозе блинов. Специалист объяснила, что блины могут быть полезными, если приготовлены на минеральной воде или из нутовой муки, а также же вредными, если они жареные, с избытком масла, сахара и калорийных начинок.

Оксана Попова
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