В Красноярском крае участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла
Женщина насмерть подавилась блином в Красноярском крае
В Красноярском крае участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Красноярском крае произошла трагедия: 36-летняя Наталья погибла, подавившись блином во время празднования Масленицы в селе Берёзовское. Как сообщает SHOT, женщина участвовала в конкурсе «Блиноед», проводимом местным Домом культуры.
Стремясь к победе, она почти не пережёвывала еду. В какой-то момент Наталья начала задыхаться, и, к сожалению, не дождавшись врачей, скончалась. Причина её смерти пока устанавливается, но предварительно сообщается о возможном алкогольном опьянении.
Ранее диетолог предупредила россиян о смертельной дозе блинов. Специалист объяснила, что блины могут быть полезными, если приготовлены на минеральной воде или из нутовой муки, а также же вредными, если они жареные, с избытком масла, сахара и калорийных начинок.