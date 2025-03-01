В Красноярском крае участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла

В Красноярском крае произошла трагедия: 36-летняя Наталья погибла, подавившись блином во время празднования Масленицы в селе Берёзовское. Как сообщает SHOT, женщина участвовала в конкурсе «Блиноед», проводимом местным Домом культуры.

Стремясь к победе, она почти не пережёвывала еду. В какой-то момент Наталья начала задыхаться, и, к сожалению, не дождавшись врачей, скончалась. Причина её смерти пока устанавливается, но предварительно сообщается о возможном алкогольном опьянении.