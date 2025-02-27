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27 февраля, 04:00

За рекордами не гонимся: Диетолог предупредила россиян о смертельной дозе блинов

Диетолог Соломатина: Даже один съеденный блин способен спровоцировать панкреатит

Даже один съеденный блин способен спровоцировать панкреатит. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Даже один съеденный блин способен спровоцировать панкреатит. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Смертельная доза блинов — понятие относительное и зависит от состояния здоровья конкретного человека. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru отметила, что важно учитывать не только количество, но и состав главного символа Масленицы.

Специалист объяснила, что блины могут быть полезными, если приготовлены на минеральной воде или из нутовой муки, а также же вредными, если они жареные, с избытком масла, сахара и калорийных начинок.

Гипотетически человек может умереть даже от одного блина, если, например, у него есть хронические заболевания, такие как панкреатит или холецистит. Причём он может даже не знать об этих заболеваниях.

Елена Соломатина

Диетолог

Гипотетически человек может умереть даже от одного блина, если, например, у него есть хронические заболевания, такие как панкреатит или холецистит. Причём он может даже не знать об этих заболеваниях.
Гипотетически человек может умереть даже от одного блина, если, например, у него есть хронические заболевания, такие как панкреатит или холецистит. Причём он может даже не знать об этих заболеваниях.
Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу
Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу

Если к воспалению добавится инфекция, возможны гнойные процессы в желчном пузыре или поджелудочной железе, а если камень перекроет проток, ферменты начнут переваривать сам орган, что чревато некрозом. Если в этот момент не оказать срочную медицинскую помощь, исход может быть печальным.

В истории уже есть случаи, когда люди пытались установить рекорды, например, россиянин, который съел 73 блина за короткое время и, к счастью, остался жив. Однако Соломатина предупреждает, что проверять пределы своего организма подобными способами — всё равно что испытывать прочность любимой машины, методично разбивая её кувалдой.

«Поэтому всё очень индивидуально: кому-то достаточно одного блина, кому-то пяти, кому-то десяти. Но стремиться к рекордам, вроде 73 блинов, точно не нужно», — заключила она.

«Бомба замедленного действия»: Названа самая вредная начинка для блинов
«Бомба замедленного действия»: Названа самая вредная начинка для блинов

Кстати, блины можно сделать более полезными, заменив обычную пшеничную муку на цельнозерновую. Добавление семян льна или чиа в тесто увеличит содержание клетчатки, а замена молока на растительное, такое как миндальное или овсяное, сделает блины легче усваиваемыми.

Андрей Горяничев
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