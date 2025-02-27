За рекордами не гонимся: Диетолог предупредила россиян о смертельной дозе блинов

Смертельная доза блинов — понятие относительное и зависит от состояния здоровья конкретного человека. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru отметила, что важно учитывать не только количество, но и состав главного символа Масленицы.

Специалист объяснила, что блины могут быть полезными, если приготовлены на минеральной воде или из нутовой муки, а также же вредными, если они жареные, с избытком масла, сахара и калорийных начинок.

Гипотетически человек может умереть даже от одного блина, если, например, у него есть хронические заболевания, такие как панкреатит или холецистит. Причём он может даже не знать об этих заболеваниях. Елена Соломатина Диетолог

Если к воспалению добавится инфекция, возможны гнойные процессы в желчном пузыре или поджелудочной железе, а если камень перекроет проток, ферменты начнут переваривать сам орган, что чревато некрозом. Если в этот момент не оказать срочную медицинскую помощь, исход может быть печальным.

В истории уже есть случаи, когда люди пытались установить рекорды, например, россиянин, который съел 73 блина за короткое время и, к счастью, остался жив. Однако Соломатина предупреждает, что проверять пределы своего организма подобными способами — всё равно что испытывать прочность любимой машины, методично разбивая её кувалдой.

«Поэтому всё очень индивидуально: кому-то достаточно одного блина, кому-то пяти, кому-то десяти. Но стремиться к рекордам, вроде 73 блинов, точно не нужно», — заключила она.