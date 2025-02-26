Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 14:26

Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу

Шеф-повар Константин Ивлев рассказала, что каждый год готовит на Масленицу блины с мясной начинкой по фирменному семейному рецепту. По его словам, важно пропитать мясо ароматами лука, специй и масла, доведя до нужной кондиции на огне. Своими секретами он поделился в беседе с «Газетой.ru».

«Отвариваем мясо и прокручиваем через мясорубку. Отдельно большое количество лука обжариваем на сливочном масле — когда он готов и доведён до нужной текстуры, вводим туда наше мясо. Всё тщательно перемешиваем и обжариваем — важно, чтобы мясо впитало все запахи, ароматы и вкусы масла и лука», — сказал Ивлев.

Из специй достаточно соли и перца, продолжил он. А в самом конце добавить к мясу порезанное отварное куриное яйцо, после чего всю массу прижарить до лёгкой хрустинки и «запечатать» в конвертики из блинов. Ивлев подчеркнул, что подавать блюдо лучше со сметаной, выбрав наиболее жирную по консистенции.

Вы и не догадывались, для чего на Руси готовили блины на самом деле и что они символизируют
Вы и не догадывались, для чего на Руси готовили блины на самом деле и что они символизируют

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко заявил, что масленичная неделя является лучшим временем для зачатия ребёнка, так как по осени рождаются самые здоровые малыши.

Обложка ©

freepik / KamranAydinov

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Масленица
  • Константин Ивлев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar