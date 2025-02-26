Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу

Шеф-повар Константин Ивлев рассказала, что каждый год готовит на Масленицу блины с мясной начинкой по фирменному семейному рецепту. По его словам, важно пропитать мясо ароматами лука, специй и масла, доведя до нужной кондиции на огне. Своими секретами он поделился в беседе с «Газетой.ru».

«Отвариваем мясо и прокручиваем через мясорубку. Отдельно большое количество лука обжариваем на сливочном масле — когда он готов и доведён до нужной текстуры, вводим туда наше мясо. Всё тщательно перемешиваем и обжариваем — важно, чтобы мясо впитало все запахи, ароматы и вкусы масла и лука», — сказал Ивлев.

Из специй достаточно соли и перца, продолжил он. А в самом конце добавить к мясу порезанное отварное куриное яйцо, после чего всю массу прижарить до лёгкой хрустинки и «запечатать» в конвертики из блинов. Ивлев подчеркнул, что подавать блюдо лучше со сметаной, выбрав наиболее жирную по консистенции.