Онищенко назвал Масленицу лучшим временем для зачатия: Самые здоровые рождаются

Масленичная неделя является лучшим временем для зачатия ребёнка, так как по осени рождаются самые здоровые малыши. Об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Это же самое благоприятное время для зачатия будущей жизни, поскольку тогда ребёнок родится в конце осени, когда у нас закончены все работы и накоплены силы. Самые здоровые дети рождаются… Вот в чём смысл Масленицы! В воскресенье наедаются блинов от пуза, и входят в самый строгий, пасхальный пост», — сказал Онищенко.