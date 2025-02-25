Масленица
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25 февраля, 14:24

Онищенко назвал Масленицу лучшим временем для зачатия: Самые здоровые рождаются

Масленичная неделя является лучшим временем для зачатия ребёнка, так как по осени рождаются самые здоровые малыши. Об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Это же самое благоприятное время для зачатия будущей жизни, поскольку тогда ребёнок родится в конце осени, когда у нас закончены все работы и накоплены силы. Самые здоровые дети рождаются… Вот в чём смысл Масленицы! В воскресенье наедаются блинов от пуза, и входят в самый строгий, пасхальный пост», — сказал Онищенко.

30 лучших поздравлений с Масленицей: пожелания любви, вкусных блинов и тёплой весны
30 лучших поздравлений с Масленицей: пожелания любви, вкусных блинов и тёплой весны

Ранее Онищенко рассказал Life.ru, что в Масленицу можно есть столько блинов, сколько в вас влезет, так как весь накопленный жир уйдёт во время Великого поста. Самые полезные начинки — масло, мясо и сметана.

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Shutterstock / FOTODOM / Photo Volcano

Николай Рюмин
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