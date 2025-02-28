Лук, икра, йогурт: Читатели Life.ru составили свой топ начинок для блинов на Масленицу

Всё-таки блины — понятие неисчисляемое. Никто точно не помнит количество уже поглощённых, называя лишь их приблизительное количество. Вероятно, человек может только почувствовать свой блинный предел, достигнув его опытным путём. Один из читателей в ходе опроса Life.ru к Масленице заявил, что для него съесть пять блинов во время приготовления — это аперитив перед основной блинной тарелкой.

Вопрос про количество. Скриншот © Life.ru

Но и блины тоже бывают разные, а число начинок к ним соизмеримо разве то с количеством звёзд на небе. Оно ограничивается лишь фантазией человека. Большинство блинных любителей отдали предпочтение красной икре, однако встречались и весьма необычные пристрастия.

Экстремальная начинка. Скриншот © Life.ru

Люди также отдавали предпочтение в качестве начинки для блинов красной рыбе, творожному сыру, фруктовому йогурту, мёду и сгущёнке. Один из читателей поделился собственным рецептом, для которого вам потребуется ещё одна ёмкость и капля сноровки.

Подсказка от читателя с котом на аватарке. Скриншот © Life.ru

Вариантов начинок нам накидали множество, поэтому редакция собирается пробовать их один за другим. Для блинов с селёдкой под шубой мы выделим отдельный день и группу самых смелых испытуемых.

Ещё варианты начинок, если вам показалось мало. Скриншот © Life.ru