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28 февраля, 08:27

Лук, икра, йогурт: Читатели Life.ru составили свой топ начинок для блинов на Масленицу

Читатели Life.ru рассказали, какую начинку предпочитают для блинов к Масленице

Всё-таки блины — понятие неисчисляемое. Никто точно не помнит количество уже поглощённых, называя лишь их приблизительное количество. Вероятно, человек может только почувствовать свой блинный предел, достигнув его опытным путём. Один из читателей в ходе опроса Life.ru к Масленице заявил, что для него съесть пять блинов во время приготовления — это аперитив перед основной блинной тарелкой.

Вопрос про количество. Скриншот © Life.ru

Вопрос про количество. Скриншот © Life.ru

Но и блины тоже бывают разные, а число начинок к ним соизмеримо разве то с количеством звёзд на небе. Оно ограничивается лишь фантазией человека. Большинство блинных любителей отдали предпочтение красной икре, однако встречались и весьма необычные пристрастия.

Экстремальная начинка. Скриншот © Life.ru

Экстремальная начинка. Скриншот © Life.ru

Люди также отдавали предпочтение в качестве начинки для блинов красной рыбе, творожному сыру, фруктовому йогурту, мёду и сгущёнке. Один из читателей поделился собственным рецептом, для которого вам потребуется ещё одна ёмкость и капля сноровки.

Подсказка от читателя с котом на аватарке. Скриншот © Life.ru

Подсказка от читателя с котом на аватарке. Скриншот © Life.ru

Вариантов начинок нам накидали множество, поэтому редакция собирается пробовать их один за другим. Для блинов с селёдкой под шубой мы выделим отдельный день и группу самых смелых испытуемых.

Ещё варианты начинок, если вам показалось мало. Скриншот © Life.ru

Ещё варианты начинок, если вам показалось мало. Скриншот © Life.ru

Тест: Эксперт по Масленице сразу угадает, из каких 5 старых фильмов эти кадры с блинами
Тест: Эксперт по Масленице сразу угадает, из каких 5 старых фильмов эти кадры с блинами

Ранее в Белгороде установили новый блинный рекорд: одновременно в формате видеозвонка главное лакомство Масленицы готовили сразу 147 человек на 106 площадках. За организацию кулинарного шоу отвечал фонд «Святое Белогорье против детского рака»

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Noseek

Владимир Озеров
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