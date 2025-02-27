Масленичный запёк: Россияне созвонились с соседями по видео и побили мировой блинный рекорд

В Белгороде установили новый блинный рекорд, участницами которого стали жители всей России и соседних стран. Самые большие поклонники Масленицы одновременно подключились к видеозвонку и вместе готовили главное лакомство праздника. В итоге 147 человек на 106 площадках поставили мировой и национальный рекорды по количеству участников, одновременно выпекающих блины онлайн, пишет bel.ru.

В Белгородской области поставили новый рекорд по количеству участников, одновременно выпекающих блины онлайн. Видео © Telegram / Белгород №1

Блинный запёк в Белгородской области. Обложка © Telegram / Белгород №1

Организатором кулинарного шоу стал фонд «Святое Белогорье против детского рака». К блинному запёку присоединились жители Москвы, Сочи, Казани, Перми, Новосибирска, Ташкента, Калининграда, Курска и не только. Всего в акции приняли участие порядка 30 городов и посёлков России, а также стран ближнего зарубежья. Все средства, которые организация получила от проведения акции, будут направлены на помощь семьям, пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Курской областях.

Блинный запёк длился час. В момент рекорда и уже после видеозвонка хозяйки делились своими кулинарными фотографиями.