Масленичный запёк: Россияне созвонились с соседями по видео и побили мировой блинный рекорд
В Белгороде установили национальный и мировой рекорд по выпеканию блинов онлайн
В Белгороде установили новый блинный рекорд, участницами которого стали жители всей России и соседних стран. Самые большие поклонники Масленицы одновременно подключились к видеозвонку и вместе готовили главное лакомство праздника. В итоге 147 человек на 106 площадках поставили мировой и национальный рекорды по количеству участников, одновременно выпекающих блины онлайн, пишет bel.ru.
В Белгородской области поставили новый рекорд по количеству участников, одновременно выпекающих блины онлайн. Видео © Telegram / Белгород №1
Организатором кулинарного шоу стал фонд «Святое Белогорье против детского рака». К блинному запёку присоединились жители Москвы, Сочи, Казани, Перми, Новосибирска, Ташкента, Калининграда, Курска и не только. Всего в акции приняли участие порядка 30 городов и посёлков России, а также стран ближнего зарубежья. Все средства, которые организация получила от проведения акции, будут направлены на помощь семьям, пострадавшим от обстрелов в Белгородской и Курской областях.
Блинный запёк длился час. В момент рекорда и уже после видеозвонка хозяйки делились своими кулинарными фотографиями.
Ранее Life.ru рассказал, что 1 марта в Новосибирской области планируют установить ещё один гастрорекорд. Жители за три часа испекут 2025 блинов в честь Масленицы. Главный областной праздник пройдёт в Каргатском районе. Кроме того, в парке народных традиций «Хуторок» после состоится театрализованное музыкальное представление «Гуляй, Масленица!» с участием лучших творческих коллективов региона.