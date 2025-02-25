2025 блинов за три часа: Гастрорекорд установят в Новосибирской области на Масленицу

В Новосибирской области пройдёт свыше 500 мероприятий на Масленичную неделю. В рамках одного из них жители установят гастрорекорд — за три часа испекут 2025 блинов, сообщил замминистра культуры региона Юрий Зимняков.

«В этом году масленичные мероприятия пройдут во всех районах и городах Новосибирской области. Их будет больше 500. Главный областной праздник будет проходить в Каргатском районе 1 марта. В этом году там будет устанавливаться гастрорекорд по выпеканию блинов. Обещают напечь 2025 блинов за определённое время и установить новый рекорд России», — подчеркнул министр на пресс-конференции.

Директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества Людмила Жиганова дополнила, что кулинарный рекорд планируется установить в парке народных традиций «Хуторок» в Каргатском районе. Также там на главной сцене состоится театрализованное музыкальное представление «Гуляй, Масленица!» с участием лучших творческих коллективов региона.