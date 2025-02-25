С 25 февраля по 2 марта в Санкт-Петербурге будут проходить культурные и развлекательные события в рамках Масленичной недели. В городе запланированы концерты, театральные постановки и народные праздники, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Масленица oбъединяет людей светлыми пoмыслами, надеждами на лучшее, на скoрый прихoд весны. Ухoдящая в глубину векoв традиция празднoвания Масленицы стала oбщим культурным дoстoянием нарoдoв нашей страны. В гoрoде сoстoятся массoвые гуляния, запланирoван целый ряд культурных сoбытий, напoминающих o Петербурге начала XX века», — рассказал он в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Открытие праздничных событий начнется с выступления фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которое пройдёт в Библиотеке для слепых и слабовидящих на Стрельнинской улице в 18:00 25 февраля. В программе Масленичной недели также запланированы марионеточный спектакль «Балаганчик Петрушки», интерактивные развлечения и уникальная пиксельная инсталляция, заменяющая традиционный костёр в Парке 300-летия.

Завершится неделя сжиганием чучела 2 марта в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове. В этом году также впервые за долгое время празднование Масленицы пройдёт в Петропавловской крепости.