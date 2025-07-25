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25 июля, 10:52

В Екатеринбурге девочка нашла в Сети новую подругу и бесследно пропала

Ural Mash: 14-летняя девочка пропала на Урале после общения с новой подругой

Пропавшая девочка. Обложка © Telegram / Ural Mash

Пропавшая девочка. Обложка © Telegram / Ural Mash

В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Дашу, которая бесследно исчезла после общения с виртуальной подругой. Как рассказала мать девочки Наталья, вчера дочь вернулась из дневного лагеря и около 13:00 снова ушла из дома. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Перед исчезновением подросток активно переписывалась с девушкой под ником Лекса, с которой познакомилась в социальных сетях. Когда обеспокоенные родители связались с этой подругой, та сообщила, что Даша, возможно, гуляет в центре города, но у неё разрядился телефон и нет денег.

Когда родители попросили Лексу показать скриншоты их переписки с Дашей, та внезапно перестала отвечать на сообщения и звонки. Это вызвало серьёзные опасения у родственников. Мама девочки Наталья отметила, что её дочь плохо знает город и может легко заблудиться. По её словам, Даша редко самостоятельно передвигалась по Екатеринбургу.

Родственники подали заявление в полицию. Правоохранительные органы проверяют все возможные версии, включая вовлечение подростка в опасные интернет-сообщества.

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Алиса Хуссаин
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