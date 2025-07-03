«Всё очень страшно»: На Урале нашли изуродованное тело пропавшей в мае матери двоих детей
В Свердловской области нашли изуродованное тело пропавшей матери двоих детей
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В Качканаре Свердловской области нашли тело 26-летней Ирины Ярославцевой, которая пропала ещё 4 мая. На протяжении почти двух месяцев её искали родственники, волонтёры и полиция. 2 июля мать двоих детей обнаружили в лесу мёртвой, сообщает издание Е1.
«Изуродованное тело обнаружили в лесу. Её нашёл охотник случайно. На теле были физические увечья, всё очень страшно. Пока нам сказали, только что это насильственная смерть, причину уже на экспертизе будут устанавливать», — отметила подруга Карина.
Незадолго до исчезновения Ирина поругалась со своим сожителем Сергеем, которого подруги обвиняют в систематическом насилии по отношению к ней. Пара познакомилась несколько лет назад через общих знакомых, мужчина также принимал участие в поисках погибшей. По словам Карины, Сергей пытался переложить вину за исчезновение девушки на подруг, утверждая, что они её прячут.
У Ирины остались двое детей: шестилетний сын и трёхлетняя дочь, которые сейчас находятся на попечении её матери. Друзья и знакомые организовали сбор средств для помощи семье в организации похорон. Следственный комитет области пока воздерживается от комментариев.
«Мы были в отчаянии и не прекращали поиски Ирины два месяца. К сожалению, наши надежды не оправдались, и история закончилась трагически», — сказала ещё одна подруга Ксения.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области обнаружили тело женщины, голова которой застряла в заборе. По словам свидетелей, у погибшей были проблемы с алкоголем, и, по предварительным сведениям, незадолго до смерти она предпринимала попытку суицида. Тело было найдено случайными прохожими.