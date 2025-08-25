Крушение самолёта в Индии с 300 жертвами могло произойти из-за проблемы в туалетах
Mirror: Boeing 787 мог разбиться в Индии из-за проблемы с электрикой в туалетах
Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF
В июне этого года пассажирский лайнер Air India Boeing 787-8 Dreamliner рухнул неподалеку от аэропорта Ахмедабада, унеся жизни сотен людей. Причиной катастрофы могла стать проблема с подачей воды в туалетах, сообщает издание британское издание Mirror ссылкой на адвоката Майка Эндрюса, представляющего интересы семей жертв катастрофы.
По его словам, нет убедительных доказательств, что именно пилоты допустили ошибку. Вместо этого он обращает внимание на неисправность системы подачи воды в туалетах на борту.
За месяц до катастрофы Федеральное управление гражданской авиации США предупреждало о возможных проблемах с этой системой. По мнению Эндрюса, утечка или сбой могли вызвать короткое замыкание в электропроводке самолёта, что привело к отключению двигателей и последующему падению.
Напомним, что 12 июня в Индии разбился пассажирский самолёт, в результате чего более трёхсот человек погибли. Одна женщина избежала смерти, поскольку застряла в пробке в день вылета. Life.ru публиковал последние слова пилота перед катастрофой.