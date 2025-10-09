Скандал в небе: Пассажир попытался изнасиловать женщину на борту самолёта

По данным издания, 45-летний Никола Криштиану обвиняется в попытке изнасилования пассажирки на борту самолёта EasyJet, следовавшего из Неаполя в Эдинбург. В Высоком суде Глазго ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии, включая принуждение к половому акту, домогательства и принудительные прикосновения. По прибытии в Эдинбург Криштиану был арестован.