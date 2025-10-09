Валдайский форум
Скандал в небе: Пассажир попытался изнасиловать женщину на борту самолёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Пассажир самолёта предпринял попытку изнасилования женщины на борту. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, 45-летний Никола Криштиану обвиняется в попытке изнасилования пассажирки на борту самолёта EasyJet, следовавшего из Неаполя в Эдинбург. В Высоком суде Глазго ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии, включая принуждение к половому акту, домогательства и принудительные прикосновения. По прибытии в Эдинбург Криштиану был арестован.

Злоумышленник отрицает свою вину. Инцидент вызвал общественный резонанс, учитывая его место совершения – международный авиарейс.

