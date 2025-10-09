Извращенец обесточил дом, чтобы изнасиловать пенсионерку на Кубани

В Динском районе Краснодарского края задержан мужчина, который обесточил дом и надругался над пенсионеркой. По данным Telegram-канала «ЧП Краснодара и края», злоумышленник проник в частный дом через окно и заранее спрятался внутри помещения.

«Ночью мужчина проник через окно в дом, пока там никого не было. Он залез в шкаф и ждал жертву», — говорится в публикации.

Когда хозяйка дома вернулась вместе с сестрой, преступник отключил электроэнергию, создав темноту в помещении. Воспользовавшись ситуацией, он напал на женщин с ножом. В результате одной из пенсионерок были причинены телесные повреждения, после чего злоумышленник совершил изнасилование и скрылся с места преступления.

В этот же день правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Следственным отделом по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным источника, мужчина полностью признал свою вину, выразил раскаяние и дал подробные показания о произошедшем. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

