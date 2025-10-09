Арестован маньяк, напавший с ножом на девушку возле парка в Москве
Лефортовский суд отправил под арест Дмитрия Шепетуху, задержанного по подозрению в попытке изнасилования девушки в одном из лесных массивов Москвы. Срок содержания под стражей установлен до 8 декабря.
Арестован маньяк, пытавшийся изнасиловать девушку в районе Лефортово. Видео © Life.ru
Всего полтора года назад Шепетуха вышел на свободу из колонии №10 в Самаре, где отбывал наказание за нападение с применением насилия и кражу. В настоящее время против него возбуждено уголовное производство по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Расследованием занимается Следственный комитет Москвы.
Напомним, ранее сообщалось, что в московском районе Лефортово маньяк пытался изнасиловать девушку, напав на неё с ножом. К счастью, пострадавшая смогла отбиться, дошла до дома и сразу же обратилась в полицию. Дмитрий же с места преступления сбежал, но попал на городские камеры, с помощью которых его и вычислили.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © Life.ru