Арестован маньяк, напавший с ножом на девушку возле парка в Москве

Лефортовский суд отправил под арест Дмитрия Шепетуху, задержанного по подозрению в попытке изнасилования девушки в одном из лесных массивов Москвы. Срок содержания под стражей установлен до 8 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что в московском районе Лефортово маньяк пытался изнасиловать девушку, напав на неё с ножом. К счастью, пострадавшая смогла отбиться, дошла до дома и сразу же обратилась в полицию. Дмитрий же с места преступления сбежал, но попал на городские камеры, с помощью которых его и вычислили.