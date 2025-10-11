Валдайский форум
Регион
11 октября, 11:33

Семейная пара пострадала при ударе БПЛА по машине в Курской области

Обложка © Life.ru

В Рыльском районе Курской области украинский БПЛА нанёс удар по автомобилю, двигавшемуся по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки пострадала семейная пара, находившаяся в машине. Информацию об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести», — написал губернатор Курской области.

Глава региона уточнил, что женщина была госпитализирована в Курскую областную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Её супруг отделался незначительными травмами и будет проходить амбулаторное лечение.

Хинштейн призвал жителей быть осторожными, беречь себя и воздерживаться от поездок в приграничье, отметив, что враг не дремлет и продолжает наносить подлые удары по мирному населению.

В Курской области ввели новый сигнал тревоги об авиационной опасности

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника на торговый центр в слободе Белой (Беловский район Курской области) пострадали двое мирных жителей. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, им немедленно оказали первую медицинскую помощь.

