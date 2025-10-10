Три жителя Белгородской области пострадали из-за атак украинских дронов

Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инциденты произошли в Шебекинском округе и Белгородском районе. В селе Мешковое взрыв беспилотника ранил мужчину, который проезжал мимо на автомобиле, его госпитализировали с баротравмой. В селе Отрадное двое жителей получили минно-взрывные травмы и баротравмы при атаке FPV-дрона на их транспортное средство. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи.

«В городе Грайворон беспилотник сдетонировал на парковке организации. ГАЗель получила значительные повреждения. Также у пяти легковых автомобилей посечены стёкла и кузова. От ударов ещё нескольких дронов повреждены два микроавтобуса, частный дом и хозпостройка. Село Кукуевка Валуйского округа подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи», — добавил Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее из-за атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области пострадала 8-летняя девочка. Она получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Бойцы самообороны доставили малышку в тяжёлом состоянии в больницу.