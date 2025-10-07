Валдайский форум
Горящие авто и дома: ВСУ атаковали 12 населённых пунктов Белгородской области

Последствия украинских обстрелов в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные совершили массированную атаку беспилотниками по территории Белгородской области, затронувшую 12 населённых пунктов в пяти муниципалитетах. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрелов пострадал один человек — в Грайворонском округе мужчина получил баротравму и осколочное ранение ноги после попадания дрона в автомобиль, его госпитализировали в белгородскую больницу. Гладков подробно описал разрушения: в различных населённых пунктах повреждены частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и линии электропередач, зафиксированы многочисленные случаи возгораний и разрушений жилых зданий после детонации взрывных устройств.

Губернатор отметил, что аварийные бригады готовы приступить к восстановительным работам на объектах энергоснабжения после необходимого согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее сообщалось о подавлении боевого беспилотника ВСУ, атаковавшего Нововоронежскую АЭС. БПЛА врезался в градирню и сдетонировал, но не нанёс конструкции существенного вреда. В ходе инцидента никто не пострадал, радиационный фон остаётся в норме.

