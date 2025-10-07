Боевой дрон ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили. Произошла детонация, но разрушений и пострадавших нет, радиационный фон в норме. Об этом сообщил «Росэнергоатом». Там назвали происшествие очередным актом агрессии ВСУ против российских АЭС. Ранее были попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской станций.

«В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — говорится в сообщении.

Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне остался след от детонации. Радиационный фон в норме, станция продолжает работать в обычном режиме. В работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября.