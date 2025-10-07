Валдайский форум
7 октября, 12:52

В Минэнерго Запорожской области подтвердили блэкаут после удара ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

В результате массированного удара Вооружённых сил Украины объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области получили серьёзные повреждения, что привело к полному блэкауту. Об этом сообщило Министерство энергетики Запорожской области.

Там отметили, что энергетические компании уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, направленные на скорейшее устранение последствий и восстановление энергоснабжения», — отмечается в сообщении. Жителей области призвали сохранять спокойствие и следить за актуальной информацией.

Напомним, в Запорожской области, включая Мелитополь произошло масштабное отключение электричества. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, блэкаут охватил весь регион. Специалисты аварийных служб уже задействуют резервные источники питания. Из-за аварии остановилась работа светофоров, многоэтажки и социальные учреждения также остались без света.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

