В Белгороде временно отключили наружное освещение

В некоторых районах Белгорода временно отключили наружное освещение. Такое решение поможет ускорить восстановление энергоснабжения, сообщил мэр Валентин Демидов.

«Эта временная мера связана с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города», — написал он.

В администрации добавили, что снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить восстановительные задачи и обеспечить стабильное электроснабжение.

Накануне ночью в Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ. Больницы временно перешли на резервные источники питания. Возобновление работ в регионе продолжается.