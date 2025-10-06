Валдайский форум
6 октября, 19:15

В Белгороде временно отключили наружное освещение

Обложка © Freepik / evening_tao

В некоторых районах Белгорода временно отключили наружное освещение. Такое решение поможет ускорить восстановление энергоснабжения, сообщил мэр Валентин Демидов.

«Эта временная мера связана с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города», написал он.

В администрации добавили, что снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить восстановительные задачи и обеспечить стабильное электроснабжение.

После обстрела ВСУ 5400 жителей Белгородской области остаются без электричества

Накануне ночью в Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ. Больницы временно перешли на резервные источники питания. Возобновление работ в регионе продолжается.

Лия Мурадьян
