В Запорожской области произошёл новый блэкаут, электричества в том числе нет и во временном административном центре региона – Мелитополе. Блэкаут затронул все населенные пункты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, аварийные бригады уже занимаются подключением резервных источников питания. В регионе прекратилась работа светофоров, обесточены многоквартирные дома и социальные учреждения. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие подачу воды и работу критической инфраструктуры.

«Прошу жителей населённых пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — пообещал Балицкий.

Из-за обстрелов ВСУ позапрошлой ночью оказалась обесточена часть Белгородской области. Ко вчерашнему утру подачу энергии по большей части восстановили, но всё же 5400 жителей региона оставались без света.