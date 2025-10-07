Валдайский форум
7 октября, 12:19

В Запорожской области произошёл новый блэкаут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

В Запорожской области произошёл новый блэкаут, электричества в том числе нет и во временном административном центре региона – Мелитополе. Блэкаут затронул все населенные пункты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, аварийные бригады уже занимаются подключением резервных источников питания. В регионе прекратилась работа светофоров, обесточены многоквартирные дома и социальные учреждения. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие подачу воды и работу критической инфраструктуры.

«Прошу жителей населённых пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — пообещал Балицкий.

ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС
Из-за обстрелов ВСУ позапрошлой ночью оказалась обесточена часть Белгородской области. Ко вчерашнему утру подачу энергии по большей части восстановили, но всё же 5400 жителей региона оставались без света.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
