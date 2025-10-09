Дрон ВСУ тяжело ранил 8-летнюю девочку в Белгородской области

Восьмилетняя девочка получила тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области. Об инциденте в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ребёнок пострадал при ударе дрона по частному дому в селе Новая Таволжанка. В результате атаки девочка получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Бойцы самообороны доставили малышку в тяжёлом состоянии в Шебекинскую центральную районную больницу.

«Для дальнейшего обследования и лечения девочка транспортируется в детскую областную клиническую больницу. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Кроме того, ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань. В результате ракетного обстрела пострадали 12 человек. Восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где трое из них находятся в тяжёлом состоянии и получают интенсивную терапию в реанимационном отделении.