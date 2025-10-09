Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Масловой Пристани выросло до 12
Последствия удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков
В результате ракетного удара по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области пострадали 12 человек, обновлённые данные привёл губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас 12 человек было ранено, восемь из них до сих пор находятся в больницах. Три в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Если будет необходимость, будем направлять их в Москву», — рассказал он.
Напомним, что утром 8 октября украинская армия ударила по ФОКу в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки погибли три человека, среди жертв — молодая учительница. СК возбудил уголовное дело. Также было опубликовано видео с места трагедии.
Больше новостей о ЧП, авариях, атаках и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.