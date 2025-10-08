3 погибших, 9 раненых: Появилось видео с последствиями смертоносного удара ВСУ по ФОК под Белгородом

Девять мирных жительниц получили ранения в результате утреннего удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, ещё у пятерых предварительно диагностированы баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Одной женщине оказана помощь на месте», — рассказал Гладков.

Последствия удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Он также подтвердил, что в результате обстрела врага погибли двое мужчин и молодая женщина, и выразил соболезнования их близким.

Здание ФОК частично разрушено, также в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены 5 автомобилей. В аккаунте Гладкова также появились фото и видео с места трагедии.

«Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности — они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте», — добавил губернатор.

Напомним, что утром 8 октября украинская армия ударила по ФОКу в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки погибли три человека, ещё один получил травмы. Среди погибших — молодая учительница. На место трагедии в экстренном порядке выехал губернатор региона Вячеслав Гладков вместе с министром энергетики РФ Сергеем Евгеньевичем Цивилевым.