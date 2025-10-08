25-летняя учительница погибла по пути в школу при ракетном ударе по ФОК под Белгородом

Молодая учительница погибла по пути в школу в результате ракетного удара ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области. По информации Telegram-канала SHOT, 25-летняя Евгения скончалась на месте происшествия.

Молодая учительница погибла при ударе по ФОКу в Белгородской области. Фото © SHOT

Девушка преподавала русский язык и литературу в школе посёлка Маслова Пристань. В момент удара Евгения направлялась на работу, но на урок так и не пришла. Школа находится в непосредственной близости от ФОКа.

В этом году учительница вышла замуж. Мать Евгении подтвердила, что полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спасти дочку не удалось.

Напомним, что сегодня украинская армия ударила по ФОКу в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки погибли три человека, ещё один получил травмы. На место трагедии в экстренном порядке выехал губернатор региона Вячеслав Гладков. Специалисты разбирают завалы и продолжают искать людей.