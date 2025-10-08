Валдайский форум
7 октября, 21:36

Ребёнок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по белгородскому селу Мощёное

Обложка © Life.ru

Три человека, включая четырёхлетнюю девочку, пострадали при ракетном обстреле села Мощёное в Грайворонском округе Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский снаряд попал в частный дом, после чего строение частично обрушилось. Женщина получила множественные ушибы, мужчина – осколочные ранения лица, а ребёнок – баротравму. Пострадавших доставили в больницы Белгорода, их жизни ничего не угрожает. Информация о других последствиях атаки уточняется, добавил губернатор.

Ранее Life.ru писал, что накануне при обстреле ВСУ погиб житель Белгорода. Мужчина оказался на месте атаки, помогал разбирать завалы после предыдущего удара и не успел укрыться. Вячеслав Гладков назвал его героем – он погиб, спасая других.

Юния Ларсон
